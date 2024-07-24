مدحت صالح يُعرب عن اعجابه بمهرجان العلمين الجديدة

صرح الفنان مدحت صالح خلال حلوله ضيفًا فى احد البرامج الاذاعية عبر "الراديو" عن اعجابه بمسارح مهرجان العلمين الجديدة ضمن الدورة الثانية.

وقال مدحت صالح: "مهرجان العلمين فى نسخته الثانية فى تنوع هذا العام فى أماكن الاحتفال لقيت نفسى بعمل حفلة على المسرح الرومانى فى مكان جديد والمسرح فى منتهى الجمال والشياكة والناس مبسوطة وسعيدة والاهتمام بكل مكان وليس بمسرح واحد فقط، والمسئولين عن الصوت على درجة كبيرة من الكفاءة وكلهم شطار وموهبين وفاهمين وكل العناصر متوفرة ببقى متأكد إنى هنجح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عندها التطور الكبير ده ولسه عندها أكتر وأكتر تقدمه ومهرجان العلمين الجديدة مهرجان متكامل".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتي القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية.

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

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