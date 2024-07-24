"شكلى هعيش".. أحمد كامل يطرح أغنيته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرح النجم أحمد كامل، فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل عنوان "شكلى هعيش"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

وهى أغنية لها طابع درامى، يسير فيه أحمد بعيدا عن الآخرين، وهذه المرة اعتمد فى الأغنية على التنوع فى فكرة تصويرها، واعتمد أيضا على أدائه فيها، بتقديم صور ومشاعر كثيرة، ربط بينهم بجمل وعبارات خاصة، تظهر فى بعض المشاهد، وهذه الجمل والعبارات التى يرددها دائما أحمد كامل ويعرفها عنه الجمهور.

تفاصيل أغنية شكلى هعيش

أغنية "شكلى هعيش" كلمات مصطفى ناصر، وخالد عصام، وألحان خالد عصام، وتوزيع موسيقى، إسلام شيتوس، ومن إخراج بولو، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

أحمد كامل

وتقول كلمات أغنية "شكلى هعيش" كالتالي:

عديت نجوم الليل لوحدي وايدي مش جواها ايد

عيطت كام مرة الليلادي عادي يعني واية الجديد

من يجي وحدة وغربتين بجري ورا نفس الخيال

وان خدت خطوة لقلبي قلبي ياخد خطوتين بعيد

وشكلي هعيش سنين جاية

اتوه في الناس واتوه فيا

عمال اداري كتير واتاري ماشي اضيع في السنين

جريت يا وقت ومش فارقلك في الطريق ضيعت مين

مخدوع يا عمر في ضحكتي صدقت اني ضحكتها

ما انا برضه قلبي بيتوجع لو حد حس اني حزين

معلش يعني انا كنت سرحان مش مركز في الكلام

حبيت حاجات في حياتي عادي وشوية وهكون تمام

وبلاش نزود في السوال علشان ماحسش بالوجع

خلينا نمشي خفاف خفاف خلي الواحد يعرف ينام

وكان قدم النجم أحمد كامل، ونجم الراب زاب ثروت، منذ فترة قريبة تجربتهما الأولى معا، وقاما بطرح فيديو كليب أغنيتهما "زى الجنة"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، ولازالت تواصل النجاح، ومن المقرر أن يقدم أحمد كامل خلال الفترة القادمة مجموعة من الأغنيات بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات.

دارت فكرة التصوير، من خلال مفهوم البودكاست (podcast) حيث ظهر كل من أحمد كامل وزاب ثروت وهما فى محادثة، يحكى كل منهما تجربته للأخر.

ويذكر أنه قبل طرح الفيديو كليب، نشر كامل وثروت لقطات من الفيديو على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، مما أثار فضول متابعيهما ومحبيهما، وتعددت الأسئلة عن هل هو لقاء فعليا فى بود كاست، أم انه عمل جديد سيجمع بينهما ؟!.



أغنية "زى الجنة" من كلمات، وألحان أحمد كامل، وزاب ثروت، وتوزيع موسيقى، ماهر الملاخ، وإخراج يارا عياش، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.