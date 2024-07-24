عائلة سيمبسون.. ملك التنبؤات

ياسر رشاد - القاهرة - فعلها مسلسل عائلة سيمبسون مرة أخرى ـ فقد تنبأت إحدى حلقات المسلسل التى تم بثها فى عام 2000 بمزيد من التفاصيل حول ما قد يحدث قريبًا فى الحياة الواقعية. فى الحلقة التى تحمل عنوان «بارت إلى المستقبل»، تصبح ليزا سيمبسون رئيسة وترتدى بدلة أرجوانية ولآلئ تشبه بشكل غريب ما كانت ترتديه كامالا هاريس ـ التى تترشح الآن لمنصب الرئيس - عندما تم تنصيبها نائبة للرئيس.

وبعد تداول هذا المشهد عالميا دفع كاتب السيناريو آل جين بهذه التشابهات على وسائل التواصل الاجتماعى بعد وقت قصير من إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسى لعام 2024.

وكتبت جين: «تنبؤ أفتخر بأن أكون جزءًا منه»، وشاركت صورًا جنبًا إلى جنب لليزا وهاريس وهما ترتديان ملابس متشابهة بشكل لافت للنظر.

ولعل الجزء الأكثر غرابة فى الحلقة هو أن ليزا تخلف دونالد ترامب كرئيسة - حيث تنبأت الحلقة أيضًا برئاسة ترامب - بينما فى الحياة الواقعية، ستواجه هاريس أيضًا الرئيس السابق إذا فازت بترشيح الحزب الديمقراطى.

تدور أحداث الحلقة فى عام 2030، حيث تصف ليزا نفسها بأنها «أول رئيسة أمريكية مستقيمة»، والتى ورثت «أزمة ميزانية كبيرة من الرئيس ترامب». قال دان جرينى، الذى كتب الحلقة، فى مقابلة أجريت معه عام 2016 إنه تصور حبكة القصة على أنها «تحذير لأمريكا».

وأشار العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أحدث التشابهات، حيث كتب أحد الأشخاص : «لقد أصبحت عائلة سمبسون باعتبارها نبوية واحدة من أكثر الألغاز ديمومة فى عصرنا».

ووصفها آخرون بأنها «مزعجة» و«غريبة».

فى الماضى، كان المعجبون يشعرون بالذعر إزاء التنبؤات الدقيقة للغاية التى يقدمها المسلسل لأحداث حقيقية. ففى فيلم «عائلة سيمبسون»، يلعب توم هانكس نسخة متحركة من نفسه، مازحًا بأن «حكومة الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، لذا فهى تستعير بعضًا من مصداقيتي». ولاحظ المعجبون أوجه التشابه عندما اختير هانكس لاستضافة حلقة خاصة بمناسبة تنصيب الرئيس الأميركى الجديد بعنوان «الاحتفال بأميركا»، حيث لعب دورًا مماثلًا لدوره كمتحدث باسم المسلسل فى «عائلة سيمبسون».

فى عام 2012، تنبأ العرض بعناصر من عرض استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول لعام 2017 ، بما فى ذلك ملابسها البراقة. كما تنبأ أيضًا بنتيجة الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل «صراع العروش» عندما سخر من العرض فى عام 2017 ـ قبل عامين من بث حلقة «صراع العروش».

يضاف إلى ذلك التنبؤ بتطورات تكنولوجية مثل الهواتف التى تتيح إجراء مكالمات الفيديو ونظارات الواقع الافتراضى التى أصبح الناس مهووسين بها. كما تنبأت أيضًا بكوارث مثل انتشار وباء أو رحلة غواصة فاشلة.