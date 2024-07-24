"الغربان" يعيد عمرو سعد للسينما بعد غياب 4 سنوات.. يترجم لـ12 لغة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان عمرو سعد، على الترويج لمشاركته فى الفيلم العالمي «the crows».

ترجمة فيلم الغربان لأكثر من 12 لغة

ونشر عمرو سعد صورا من شخصيته في الفليم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما، كنت محظوظا بتعوض عن الغياب ده، إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيا بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات، الفيلم العالمي the crows، واللي هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لأثني عشر لغة».

عمرو سعد

وأضاف عمرو سعد قائلا: «هاينتهي المخرج يس حسن من التصوير والمونتاج ويكون جاهز للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025.. علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم، واللي هاعلن عنه قريبا جدا».

قصة فيلم الغربان

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية.

فيلم الغربان

أبطال فيلم الغربان

بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، ونخبة من النجوم، وإخراج ياسين حسن.

فيلم الغربان

وكان مشهد ارتجالي مؤثر جمع النجم أحمد حلمي والفنان عمرو سعد أثناء حلوله ضيفا في الحلقة الأولى من برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان أحمد سعد وعمرو سعد.

أحمد حلمي وعمرو سعد

وخلال الحلقة، جسد كلا من عمرو سعد وأحمد حلمي مشهد ارتجالي مؤثر يتحدث فيه الثنائي عن ميراث والدهما.

يشار الى أن برنامج "بيت السعد" يعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على "MBC 1" ويعاد يوم السبت في نفس الموعد على شاشة "MBC مصر".

أحمد حلمي

ويعرض برنامج " بيت السعد " أسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج في استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

تفاصيل برنامج بيت السعد

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.

وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

عمرو سعد

هذا ويتضمن "بيت السعد" أغانى يسمعها الجمهور للمرة الأولى إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

أحمد حلمي وعمرو سعد

يشار الى أن النجوم المقرر استضافتهم فى الحلقات الـ 12 الأولى من البرنامج هم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا، إبراهيم الحجاج.