جناحات «كايروكى» تحلق فى سماء العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يحيى فريق كايروكى يوم 23 أغسطس المقبل حفلًا ضخمًا بمدينة العلمين ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين 2024، ويُعد المطرب أمير عيد من المشاركين ذات التأثير النوعى فى حفلات العلمين، نظرًا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة خاصة من فئة الشباب على حفلات الفريق الذى يطل على جمهوره فى المهرجانات والتى دائمًا تلاقى نفاذ للتذاكر فور طرحها.

وقال أمير عيد، إن أسعد لحظاته وقت اطلال الفريق على الجمهور على المسرح، لافتًا إلى أن فريق كايروكى يحاول فى كل حفل أن يسعد الجمهور ويكون قريبًا منهم بشكل دائم معبرًا عن إحساسهم وأوجاعهم ومشكلاتهم من خلال كلمات الأغانى التى تقدم على مدار السنوات الماضية.

ووجه «عيد»، رسالة حب للجمهور، قائلًا: «بحبكم ورسائلكم بتفرق معى جدًا فى حياتى وبتأثر فى وبتلهمنى، العلاقة بينا ليس فقط فنان وجمهور ولكن هى علاقة استثنائية فى التشابه بينا.. اخوات كلنا».

واستطاع فريق كايروكى أن يحافظ على مكانته الجماهيرية خلال السنوات الماضية مقدمًا لون فنى متنوع مابين العاطفى والأمل والإحباط والمجتمعى، خليط لفريق متكامل متوازن متواضع مع جمهوره. ابتعد أمير عيد، عن التقليد والنمط الواحد فى الأداء الموسيقى والكلمات المعبرة عن الجمهور، لذلك حجز مكانًا منفردًا وسط الجمهور منذ سنوات وممتد لسنوات قادمة.

وعن حب الجمهور لفريق كايروكى، انهم وجدوا فى الفريق الروح التعبيرية عن قضاياهم المختلفة، حيث نجح «كايروكى» عن اختيار الكلمات المعبرة والقريبة من قضايا الشباب الفئة الأكثر اندماجا مع الفريق. من الصعب أن يتفق الجمهور على مطرب وفريقه ويستكمل المشوار دون انفصال أو خلافات تؤدى إلى «شق» الطريق للفريق على نقيض المطرب أمير عيد وفريقه فإن تماسكهم معًا صنع الشعبية الضخمة فى الشارع وكسب ثقة الجمهور، فضلًا عن موهبة جميع الفريق فى اختصاصه الذى يطور من ذاته يومًا تلو الأخر بالتوازى مع الانسجام المتكامل مما ينتج عن ذلك الكواليس فريق ناجح بختم الجمهور.

وكانت حفل فريق كايروكى بمهرجان العلمين فى دورته الأولى من أكثر الحفلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا، ويتوقع إقامة حفله غدًا الجمعة بذات القوة والتفاعل الجماهيرى مع الفريق الذى يطل على جمهوره غدًا بأغانى «أبيض وأسود وساموراى ونفسى أحبك، وانا نجم، والأغنية الجديدة روكسي» وعدد من أغانيه المفضلة.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمى يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذى يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين فى مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، وجبة دسمة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتى تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، فى ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية فى العالم.