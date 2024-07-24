شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المهرجان القومى للمسرح: يحسب لنا إضافة الكاتبة الكبيرة علا الشافعى للجنة العليا والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس المهرجان القومي للمسرح الفنان محمد رياض خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة عشر دورة سيدة المسرح العربي: الذي عرض في الفيلم التسجيلي هو نتاج عمل ثلاثة أشهر فنحن لم نبدأ المهرجان منذ الافتتاح ولكن نحن نبدأ العمل قبلها بشهور سواء الندوات أو الورش، واسمحولي أشكر كل إدارة المهرجان لمجهودهم الكبير ، وأتمنى دورة ناجحة وفي إنتظار أسئلتكم خلال المؤتمر.

ومن جانبه قال الفنان ياسر صادق مدير المهرجان: أشكر كل السادة الحضور والزملاء الصحفيين والإعلاميين، في البداية أود أن أقول أنه كان حلم رئيس المهرجان أن يصل لرجل الشارع المصري، فنحن لدينا مشكلة أننا لا نملك دعاية قوية فتحول المهرجان القومي للمسرح بفضل محمد رياض لكل شخص ، ومن رأي أن إضافة الأستاذة الكاتبة الكبيرة علا الشافعي للجنة العليا للمهرجان هو إضافة كبيرة كممثلة للشركة المتحدة، وإستطعنا أن تذيع قناة الحياة الافتتاح والختام كاملا، ووصل المهرجان للشارع وأعلنا عن الورش ووجدنا النتائج أضعاف مضاعفة من الأعداد التي تقدمت للورش ، ونحن لدينا العديد من العوائق ولكن بتحايل وبجهد غير عادي من محمد رياض أستطاع أن يتجاوز.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.