شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المغيث: إدارة المهرجان القومى للمسرح تعمل بمثل "الشاطرة تغزل برجل حمار" والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الكبير أنور عبد المغيث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: سعيد بمشاركتي هذا العام بالمهرجان القومي للمسرح والصديق محمد رياض وياسر صادق يعملان بالمثل الشعبي الذي يقول " الشاطرة تغزل برجل حمار" وعندما عرضوا علي الاشتراك في فاعليات الدورة السابعة عشر شعرت أنني سأكون صغير أمام نفسي إذا أعتذرت بسبب إنشغالي ، بعدما وجدت المجهود الضخم الذي يقوم به هؤلاء، وفي هذه الدورة أشارك بلجنة تحكيم قراءة النصوص مع الزميلين الكاتب آلكبير شاذلي فرح والمؤلف سامح عثمان.

ومن جانبه قال المخرج المسرحي حسن الوزير رئيس لجنة المشاهدة : أول مرة في حياتي أحضر فاعليات المهرجان القومي للمسرح وكان الدافع لذلك أن رئيس المهرجان ومديره يعملوا بضمير ولديهم رغبة حقيقة لتقديم موسم مسرحي وأنا كنت أفتقد ذلك من زمان فأنا في هذه الدورة أتعامل مع إناس لديهم ضمير المهنة الأمر الذي نفتقد له.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.