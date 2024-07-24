فن ومشاهير

«بيت السعد»| يسرا الضيفة المنتظره برفقة أحمد وعمرو سعد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان احمد سعد عن موعد الحلقة المقبلة من برنامج بيت السعد برفقة النجمة يسرا، وذلك  عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

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أحمد سعد 

نشر أحمد سعد صورة وعلق عليها :" استنونا بكرة اغنيه "نغزة " مع النجمة يسرا في برنامج بيت السعد الساعة ٧ مساء علي اليوتيوب وكل المنصات، كما تفاعل شريحة عريضة من الجمهور مع الصورة منتظرين الحلقة و متمنين له التوفيق.

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برنامج بيت السعد

على صعيد آخر، أعلن المطرب أحمد سعد خلال حفله بالمملكة العربية ، عن تجهيزاته لإطلاق أغنية سعودية جديدة، مهداة إلى الشعب السعودي، والتي تحمل عنوان "سعودي واسمر".

لفت أحمد سعد أنظار الجمهور، بمقطع من الاغنية  التي يستعد لطرحها : سعودي وأسمر وعيونه خضرا، تتشد له من أول نظرة، لو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران، يطلع خسران دا سعودي وأسمر وعيونه خضرا.

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أحمد سعد 

نشر أحمد سعد، صورة لأحدث أعماله الغنائية، وروج لكليبه الذي يحمل عنوان "عيش اللحظة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك أحمد سعد، البوستر الدعائي وعلق: "قريبا".

كما أحيا الفنان أحمد سعد حفل غنائى ضخم في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية والتي رفعت شعار كامل العدد، كما أنه أثار الجدل من خلال ظهوره بلوك جديد سرق الأضواء وسط حشود جماهيرية عريضة.

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أحمد سعد 

أحمد سعد  يشعل المسرح بأغانيه المفضلة لدى جمهوره

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

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أحمد سعد 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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