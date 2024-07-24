مدحت صالح: الشعب المصري عاشق للغناء والموسيقى وتجمعني عشرة مع الشركة المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين، مؤكدًا أن طاقة الحفل الذي أحياه كانت مختلفة عما قدمه من قبل.

تطور هائل في الدورة الثانية

كما أشاد بالتطور الهائل الذي تشهده دورة المهرجان الثانية سواء على المستوى الفني أو الثقافي، إلى جانب تنوع ساحات الحفلات الغنائية.

حيث لم تعد تقتصر على منطقة الأرينا فقط بل أيضًا تشمل المسرح الروماني في المدينة التراثية.

وأشاد بالمجهود الكبير الذي تبذله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المهرجان، وحرصها على دعم الفن المصري وتقديمه في أبهى صورة

وأكد قائلا: "بيني وبين الشركة المتحدة عشرة طويلة، فهي الراعية الرسمية لجميع حفلاتي، والقائمون عليها لديهم الكفاءة والقدرة على تكليل مجهودي بالنجاح، وأشكرهم على حالة التفاهم التي وصلنا لها معًا، وأتمنى استمرار تعاوني معهم".

وعن تفاعل الجمهور معه في مهرجان العلمين، أكد أن الشعب المصري عاشق للغناء والموسيقى بطبعه، ويقتنص أي فرصة للتعبير عن هذا الحب من خلال التفاعل مع المطربين في الحفلات.

أكد النجم مدحت صالح إن مهرجان العلمين الجديدة، فى نسخته الثانية تنوع هذا العام فى أماكن الاحتفال.

مهرجان العلمين متكامل

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة ميجا إف إم: "لقيت نفسى بعمل حفلة على المسرح الرومانى فى مكان جديد و المسرح فى منتهى الجمال و الشياكة و الناس مبسوطة و سعيدة و الاهتمام بكل مكان و ليس بمسرح واحد فقط و المسئولين عن الصوت على درجة كبيرة من الكفاءه وكلهم شطار و موهبين و فاهمين وكل العناصر متوفره ببقى متأكد انى هنجح و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عندها التطور الكبير ده و لسه عندها أكتر و أكتر تقدمه ومهرجان العلمين الجديدة مهرجان متكامل".

وكان قدم النجم مدحت صالح أداء استثنائيا وأغانى مميزة وحوارا ممتعا مع الإعلامية منى الشاذلى، وسط أجواء ممتعة كلها ذكريات ومزيكا وحوار من القلب، وأجواء ساحرة فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024.



وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.



وعلقت على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

وأضافت صفحة المهرجان: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية.



يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومن أبرزهم محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.