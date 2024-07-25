كارولين عزمي تنشر صورة جديدة من كواليس إعلانها مع تامر حسني والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها، صورة جديدة من كواليس تصوير إعلان إحدى شركات الاتصالات، مع المطرب تامر حسني، والمطرب بهاء سلطان، والفنانة دارين حداد.

ونشرت "كارولين" صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس كاجول تناسب أجواء الإعلان.

وانهالت التعليقات، على الصور، وجاءت كالتالي: "جميلة الجميلات بدون اي مجهود"، "إيه حلاوتك دي بقى"، ربنا ما يحرمناش من طلتك"، "قمر وطول عمرك قمر"، "هو في حد حلو كده غيرك".

وأطلقت إحدى الشركة المصرية للاتصالات، إعلان جديد بطولة كلًا من: تامر حسني، بهاء سلطان، دارين حداد، كارولين عزمي.

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