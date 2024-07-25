بالبدلة.. فيديو طريف يجمع تامر حسني مع ابنته ويقع بسببها في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو طريف يجمعه بابنته تاليا التي قامت بإلقائه في حمام السباحة رغم ارتدائه بدلته.

ونشر تامر، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي بعمله في الناس.. تاليا طلعته عليا، وبالبدلة كمان.. ماشي يا توتة انتي براحتك الإفيه بقى إني روحت الفرح كدة.. بس هردهالك يا توتة أصبُري عليا".

وظهر "تامر" في الفيديو وهو يقع في حمام السباحة بسبب ابنته، وعقب خروجه يقوم باحتضانها ونزول حمام السباحة مرة ثانية.

يذكر أن، تامر حسني يخوض بطولة فيلم "ري ستارت" ويشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثاني بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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