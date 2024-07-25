شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وأحمد أمين وحاتم صلاح وجاويش يقدمون وقت الحكاية بمهرجان نبتة فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان نبتة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة يوم 16 أغسطس المقبل، تقديم ورشة وقت الحكاية والتي يقدمها عبد الرحمن جاويش وسوسن بدر وأحمد أمين وحاتم صلاح، وذلك في عالم نبتة بمدينة العلمين الجديدة، وفتحت شركة تذكرتي باب الحجز، وتبدأ التذكرة من 100 جنيه مصري.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.