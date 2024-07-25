مهرجان المسرح المصري يكشف تفاصيل دورته الـ17

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مهرجان المسرح المصري مؤتمرا صحفيا لدروته السابعة عشرة، دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ورؤساء اللجان التنفيذية للمهرجان.

وفي كلمته قال النجم محمد رياض : العمل بالمهرجان بدأ منذ ثلاثة شهور، حيث تم تنفيذ ( 6 ) ورش هي ( ورشة كتابة، وورشتين تمثيل، وورشة القاء، وورشة إخراج، وورشة سينوغرافيا) ، و كشف أسباب تأجيل المهرجان، كما تحدث عن آلية اختيار المكرمين.



أما الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان، فوجه الشكر لكل السادة الحضور، لأفتا أن الأحق بالشكر هو النجم محمد رياض لأنه بذل مجهودا كبيرا وفرغ نفسه لإنجاح الدورة السابعة عشرة، وأوضح أنه كان يتمني أن يكون هناك بند للدعاية بالمهرجان، مضيفا أن هناك تقشف وترشيد فى الدعاية من وزارة الثقافة، مضيفا أن الدعاية شئ أساسي للمسرح، لأفتا أن الفضل فى الدعاية للنجم محمد رياض، الذى أستغل كل علاقاته لإنجاح المهرجان.

واضاف : "استطاع أن يضع الناقدة علا الشافعي، عضو لجنة عليا لكي تكون همزة وصل بين المهرجان وقنوات المتحدة، وهذا جهد كبير من الفنان محمد رياض، الذى يحلم دائما أن يصل المهرجان للشارع، ودائما ما نعمل لإنجاح المهرجان، ونأخذ بكل التوصيات التى تقدم لنا للنهوض بالمهرجان، بدليل أننا أخذنا بالتوصيات التى طرحها النجم الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، ووضعنا الحد الأقصي للعروض بأن تكون مدة عرضها ساعتين، وهدفنا جميعا دعم المهرجان والمسرح المصري .



وقالت ماجدة عبدالعليم، المنسق العام للمهرجان، أن الأقبال كان كثيفا على الإلتحاق بالورش التى أقامها المهرجان، حيث تقدم 3 الأف متدرب، كما تقدم (150) عرضا مسرحيا، مقابل (75 )عرضا في الموسم السابق، فهناك نسبة اقبال كبيرة علي المهرجان ، وتقدم لمسابقة التأليف المسرحي ( 197 ) نصا مسرحيا، مقابل ( 107) في الدورة السابقة، وتقدم لمسابقة المقال النقدي ( 29) مقالا.

وتقدم لمسابقة البحث النظري ( 10) أبحاث، وقال الكاتب أنور عبدالمغيث، رئيس لجنة مسابقة التأليف المسرحي : أنا سعيد بالمشاركة فى المهرجان، وأشكر كل القائمين على المهرجان، وعلي رأسهم الفنان محمد رياض والفنان ياسر صادق، لأنهما يعملان بالمثل المصري، ( الشاطرة تغزل برجل حمار )، وشرفت بتقديم شئ قدر استطاعتي، وهو رئاستي لمسابقة التأليف المسرحي .



وقال المخرج حسن الوزير، رئيس لجنة المشاهدة واختيار العروض، أنه سعيد بالمشاركة في المهرجان وإدارته التى تعمل بضمير المهنة وحماس الشباب ، مضيفا أنه سعيد بمسرح الهواة الذى يعتبرهم مستقبل المسرح المصرى، وقال الدكتور ايمن عبدالرحمن، مدرب ورشة التأليف المسرحي بالمهرجان، أن الورشة كانت نتاج لقاء مع الفنان محمد رياض، فى الدورة السابقة، مضيفا أن ورشة الكتابة المسرحية، تعطي انتماء للشباب بوطنهم، فهم مستقبل الفن والكتابة فى الفترة القادمة.



وقال الفنان خالد عبد السلام ، مدرب ورشة الإلقاء بالمهرجان، أنه يتمني أن تصبح الدورة الـ 17 للمهرجان دورة أكثر نجاحا من الدورات السابقة، مضيفا أنه شرف كبير له المشاركة فى الدورة السابقة والدورة الحالية، ونحن نعلم أن بناء الانسان واجب عند كل فنان، قائلا أن أفلاطون سمع الموسيقي بمصر، ثم ذهب لبلاده، وقال لهم استمعوا لموسيقى المصريين والمعاني العظيمة، فالفنان مرآة للحضارة ومصر بلد عظيمة.



المهرجان القومي للمسرح المصري تقام دورته باسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ويكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم : الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.