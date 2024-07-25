قبل العرض| سامح حسين ينطلق بمسرحية «عامل قلق» بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان سامح حسين لطرح عرض مسرحيته الجديدة والتي تحمل عنوان "عامل قلق"، غدا الخميس 25 يوليو 2024، على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر عرضها لمدة شهر كامل.

مسرحية عامل قلق

أسعار تذاكر مسرحية عامل قلق:

- الفئة الأولى: 200 جنيه.

- الفئة الثانية: 150 جنيها.

- الفئة الثالثة: 100 جنيه.

- الفئة الرابعة: 75 جنيها.

مسرحية عامل قلق

أبطال مسرحية عامل قلق

مسرحية "عامل قلق" تأليف محمد الزناتي، أحمد الملواني، ديكور حازم شبل، ألحان يحيى نديم، إضاءة عز حلمي، استعراضات هاني حسن، جرافيك ضياء داوود، أزياء أميرة صابر، مخرج منفذ كريم محروس، فكرة وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ.

مسرحية عامل قلق

أحداث مسرحية عامل قلق

وتدور مسرحية "عامل قلق" في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، الفنانة سمر علام ، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان ، عماد عبد المجيد، طارق عبده دياب ، مصطفى سعيد، وباسم سليمان.

أخر أعمال سامح حسين على خشبة المسرح

كان الفنان سامح حسين شارك مؤخرا في بطولة مسرحية "حلم جميل"، وحقق نجاحا جماهيريا خلال عرضه على المسرح العائم وأثناء جولاته فى مدن الإسكندرية والأقصر وقنا وطنطا وبور سعيد .

على صعيد آخر، يعود الفنان سامح حسين الي شاشات العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انطلق في تصوير أحدث أعماله الفنية فيلم "اثنين في واحد" .

أحداث فيلم اتنين في واحد

تدور أحداث فيلم اتنين في واحد في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال

أبطال فيلم اتنين في واحد

فيلم اتنين في واحد، بطولة: سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، اشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور، وإنتاج إسحاق إبراهيم.