للمرة الأولى| أحمد سعد وفريق كايروكي يستعدان لإحياء حفل ضخم بالسعودية.. قريباً

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد بمشاركة فريق كايروكي لإحياء حفل غنائى كبير وسط شريحة جماهيرية عريضة، زمن المقرر طرحه يوم 22 من شهر أغسطس المقبل على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

أحمد سعد وفريق كايروكي

وللمرة الأولى يجتمع أحمد سعد بفريق كايروكي في حفل غنائى ومن المفترض أن يقدم كل منهما باقة مميزة من أشهر أغنيهم القديمة والجديدة المفضلة لدى الكثيرين.

كما تستعد الشركة المنظمة لإطلاق تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن حيث تشهد التذاكر تنوعا فى قيمتها بأكثر من فئة يتم الكشف عنها مع بداية الأسبوع المقبلة.

أحمد سعد وفريق كايروكي

فريق كايروكي

على صعيد آخر، أعلن المطرب أحمد سعد خلال حفله بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزاته لإطلاق أغنية سعودية جديدة، مهداة إلى الشعب السعودي، والتي تحمل عنوان "سعودي واسمر".

لفت أحمد سعد أنظار الجمهور، بمقطع من الاغنية التي يستعد لطرحها : سعودي وأسمر وعيونه خضرا، تتشد له من أول نظرة، لو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران، يطلع خسران دا سعودي وأسمر وعيونه خضرا.

أحمد سعد

نشر أحمد سعد، صورة لأحدث أعماله الغنائية، وروج لكليبه الذي يحمل عنوان "عيش اللحظة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك أحمد سعد، البوستر الدعائي وعلق: "قريبا".

أحمد سعد

كما أحيا الفنان أحمد سعد حفل غنائى ضخم في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية والتي رفعت شعار كامل العدد، كما أنه أثار الجدل من خلال ظهوره بلوك جديد سرق الأضواء وسط حشود جماهيرية عريضة.

أحمد سعد

أحمد سعد يشعل المسرح بأغانيه المفضلة لدى جمهوره

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.