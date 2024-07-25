بعد ترشح هاريس للرئاسة الأمريكية.. مسلسل عائلة سيمبسون يتصدر جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر اسم مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "عائلة سيمبسون" تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد نشر أحد رواد التواصل الاجتماعي مشهد من المسلسل، تنبأ باحتمالية فوز كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

في الحلقة السابعة عشر من الموسم الحادي عشر عام 2000، بعنوان "بارت إلى المستقبل"، ظهرت شخصية تدعى ليزا سيمبسون تفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وجاء الشبه لحد التطابق بين ملابس الشخصية الكارتونية وملابس كامالا هاريس في إحدى المؤتمرات الجماهيرية، وسط دهشة محبي ومتابعي المسلسل حول العالم.

ليزا سيمبسون في هذه الحلقة أصبحت رئيسة أمريكا بعد الرئيس دونالد ترامب، أي قبل 16 عامًا من انتخابه فعليًا رئيسًا للولايات المتحدة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتنبأ بها المسلسل الكارتوني الشهير بعدد من الأحداث السياسية والعالمية، ففي إحدى الحلقات تنبأ المسلسل بضياع ووفاة طاقم عمل الغواصة "تيتان"، وفي حلقة أخرى تنبأ "عائلة سيمبسون"، مسلسل بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما حدث مؤخرًا خلال جولته الإنتخابية.

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