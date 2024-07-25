عائشة بن أحمد جريئة وياسمين عبد العزيز داخل سيارتها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عائشة بن أحمد

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالة أنيقة داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حالة".

ميرنا جميل

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدبن، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بمكياج هادئ.

منة عرفة

خطفت الفنانة الشابة منة عرفة، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة ملائكية ارتدت فيها فستان طويل باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميريهان حسين

ظهرت الفنانة ميريهان حسين، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بملابس كاجوال.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون، صورة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ‏وعلقت: "يمكن فكرة أو ذكرى، تفرحك، الفرح لحظة والرضا عُمر، أشياء صغيرة قادرة على لمعة العين وفرحة القلب".

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بقميص ملون.