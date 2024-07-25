ليلى طاهر توجه رسالة مؤثرة لـ رشوان توفيق .. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة ليلى طاهر، عن اعتزازها بصداقة الفنان القدير رشوان توفيق، مؤكدة أنه من الزملاء المحترمين في الوسط الفني.

وقالت ليلى، ببرنامج "تفاصيل": "رشوان توفيق أعز الحبايب والله العظيم أنا سعيدة إني بسمع صوتك لأنك واحشني جدًا، أصل الزملاء المحترمين الواحد ما ينساهمش أبدًا، وكنا بنسعد إننا بنشترك في عمل واحد وبنبقى طبيعيين مع بعض، فالأعمال فعلاً كانت بتنجح بالحب اللي كان موجود بيننّا".

وأضافت: "رشوان توفيق كان بيعيش معانا كزميل وأخ وأب، وبيتقمص الشخصية لدرجة إن احنا بننسى رشوان وبيبقى الشخصية اللي بيجسدها، وكان ده من سر نجاحاته الكبيرة أوي".

ورد رشوان توفيق على ليلى طاهر، قائلا: "ألف شكر يا مدام ليلى، أنا عملت معاها مسلسل ليل البراري، وحبكم وتقديركم عندي بالدنيا كلها".