بحضور أحمد تهامي ومحمد علي رزق.. نجوم الفن في عزاء والدة السيناريست باهر دويدار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء والدة السيناريست باهر دويدار، الذي أقيم بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، في قاعة الصفا والمروة.

وقدم عدد من الفنانين واجب العزاء من بينهم، أحمد تهامي، محمد علي رزق، مجدي بدر، وعدد آخر من الفنانين.

وكان السيناريست باهر دويدار، أعلن عن وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

وكتب دويدار، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، انتقلت إلى جوار ربها الكريم الغفور الرحيم أمي وقرة عيني وسندي وركني الركين وملاذي الحصين عايدة محمد حسن دويدار".

وأضاف: "ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم إننا قد وكلناك في جزاءها عما أحسنت إلينا فيه ونشهدك أنها أحسنت إلينا كما لا يتخيل بشر، اللهم فأحسن إليها وأكرم نزلها وأجزها عنا خير الجزاء، فضلا نسألكم الفاتحة والدعاء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز عليكم".

يذكر أن آخر أعمال السيناريست باهر دويدار مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

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