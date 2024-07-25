بسنت شوقي تتألق في أحدث ظهور لها من تركيا.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، أثناء قضائها إجازة فصل الصيف في مدينة بوردوم بدولة تركيا.

ونشرت بسنت، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ربما ولدت هنا.. لعلها ساعة ذهبية".

وانهالت التعليقات على الصور، وجاءت كالتالي: "قمر بسنت ربنا يحميكي"، "قمر وجميله وكاريزما"، "عود البطل عالي"، "ربنا يسعد كل أوقاتك"، "رائعة.. بجد أنا وقعت في الحب"، مذهلة".

وتشارك بسنت شوقي في مسلسل "بنون" يقوم ببطولته هاني عادل، محمود حجازي، هيا فياض، والعمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولدكار.

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