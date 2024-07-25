شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حفلات مهرجان العلمين الجديدة x أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر على انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 14 يوما من البهجة والسعادة والنشاط، وذلك فى نسخته الثانية، وهو الممتلئ بالفعاليات المختلفة والمتنوعة سواء الفنية أو الرياضية أو الترفيهية بمشاركة أبرز النجوم من مصر والوطن العربي.

ومن أبرز اللقطات التى شهدتها الحفلات، كان مع حفل الافتتاح للكينج محمد منير وتقديمه التحية للشعب الفلسطيني وغناؤه أغنية "يالعمارة"، وفى نفس الحفل قدمت المطربة دينا الوديدى ريمكس بين أوبريت "راجعين" والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني "Viva Palestina".

أما الحفل الثانى كان للقيصر كاظم الساهر، وشهد لقطة مميزة عندما داعب النجم كاظم الساهر، خلال حفله طفلة طلبت منه أغنية "حافية القدمين"، ليرد عليها كاظم قائلا: "ما أحلاكى عندك كام سنة عشان تطلبى أغنى كل القصائد اللى غنيتها، ثم يقول لها عندك 9 سنين وحافظة كل الأغانى".

والحفل الثالث لملاك الطرب ماجدة الرومى، التى أطلت بالأبيض خلال الحفل، ومن اللقطات المميزة عندما مازحت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى المايسترو نادر عباسى أثناء غنائها أغنية كلمات، وقدما مشهدا تمثيليا جعل كل الحضور يصفقون بحماس شديدة وسط ضحكات النجمة الكبيرة ماجدة الرومى.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.