شكرا لقرائتكم خبر عن المشبوه وحنفى الأبهة.. أعمال البطولة لـ فاروق الفيشاوى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل النجم الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في 2019 تاركاً إرثا كبيرا في عالم السينما والدراما، فهو الممثل الذي اندمج في الكثير من الأدوار المختلفة والمتنوعة ونجح في الصعود بنجم تلك الأعمال للسماء وحصد قلوب جمهوره.

وفي الذكرى الخامسة لرحيل الفيشاوى، نقدم لكم أبرز الأعمال التي جسد فيها الفيشاوي دور البطولة، والتى شهدت فارقاً في مشواره الفني، الذي بدء في فيلم المشبوه والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائي ناجحًا فى السينما.

ومن ثم فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى"، والذي شارك فى بطولته نادية الجندى، وإخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان"، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام ، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

وعلى المشاركات الدرامية، شارك الفيشاوي في عشرات الاعمال الدرامية التي ظلت محفورة داخل وجدان الجماهير حتى يومنا هذا، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.

ولد فاروق الفيشاوى بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية فى يوم 5 فبراير عام 1952، وقد توفى والده عندما كان فى الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته، حصل على البكالوريوس فى الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.