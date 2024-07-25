شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنتاج الموسم الثانى من Shogun بعد ترشحه للإيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث مسلسل Shogun ضجة كبيرة هذا العام بحصوله على 25 ترشيحًا لجائزة الإيمى فى دورتها الـ81، وبسبب هذه الترشيحات صرح جون لاندجراف، رئيس شبكات FX، قائلا: "كنت أتحدث إلى جاستن ماركس وراشيل كوندو مؤلفا العمل لتهنئتهما، وأكدا أنهما انتهيا من كتابة الموسم الثانى من مسلسل Shogun".

وتابع لاندجراف "نأمل أن تبدأ مرحلة إنتاج الموسم الثانى من لاندجراف في وقت مبكر نسبيًا من العام المقبل".

مسلسل Shogun من بطولة كل من سانادا، آنا ساواي، تادانوبو أسانو، فومي نيكايدو، توكوما نيشيوكا، تاكيهيرو هيرا، أكو، شينوسوكي آبي، ياسوناري تاكيشيما، هيروتو كاناي، توشي تودا، هيرو كاناجاوا، نيستور كاربونيل، يوكي كورا، تومي باستو، مويكا هوشي، يوريكو دوجوتشي، ويوكا كوري.

مسلسل Shogun مستوحى من رواية جيمس كلافيل التي صدرت عام 1975 وتم تحويلها إلى مسلسل قصير في عام 1980، وفاز بجائزة بيبودي وتم ترشيحه لـ 12 جائزة إيمي، وفاز في النهاية بثلاث منها.

ويدور مسلسل Shogun في اليابان الإقطاعية، وبالتالي فإنه يرسم تصادم رجلين طموحين من عوالم مختلفة وأنثى ساموراي غامضة، وبحار إنجليزي مجازف انتهى به المطاف إلى غرق سفينته في اليابان، أرض ستعيد ثقافته غير المألوفة تعريفه في النهاية اللورد توراناجا، دايميو ذكي وقوي، على خلاف مع خصومه السياسيين الخطرين؛ والسيدة ماريكو، وهي امرأة تتمتع بمهارات لا تقدر بثمن ولكن روابط عائلية شائنة يجب أن تثبت قيمتها وولاءها.