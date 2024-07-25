بتقنية AI| رضا البحراوي يطلق أحدث كليباته للمرة الأولى بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان رضا البحراوي أحدث أعماله الغنائية كليب يحمل عنوان «لو جاي في سيط»، وللمرة الأولى يقدم كليب على طريقة الذكاء الاصطناعي بالكامل، حتى الراقصين يقدمون وصلة من الرقص الشرقي بتقنية AI، ومن المقرر إطلاق الأغنية نهاية هذا الأسبوع على المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل كليب رضا البحراوي

وتعود كلمات الأغنية إلي حسام موكا الحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

رضا البحراوي

كلمات أغنية لو جاي في سيط

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تعبك ومضايقك اصل انت من الركنه مصدي .

هات اخرك ياض ، يابني كله علي الله ، اللي بتتمناه احنا فصلانه .

لو جاي في سيط امرك بسيط ... انا لما جيت.

وطرح البحراوي أغنية «لو جاي في سيط»، كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، توزيع أشرف البرنس.

وتقول كلماتها أغنية «لو جاي في سيط»:

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تعبك ومضايقك أصل إنت من الركنة مصدي.

هات آخرك ياض، يا بني كله على الله، اللي بتتمناه إحنا فصلناه

لو جاي في سيط أمرك بسيط أنا لما جيت.