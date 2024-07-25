شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بلاك تيما يحيى حفلا بساقية الصاوى يوم 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق بلاك تيما حفلاً غنائيًا على مسرح النهر بالساقية يوم 9 أغسطس المقبل، يقدم فيه الفريق عددا من الأغانى التى اشتهر بها مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية" و"بابا شكى".



بلاك تيما

فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.



وهو فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء فى فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثانى بعنوان "غاوى بنى آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.