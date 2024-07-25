شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مشوقة وممتعة فى التريلر الرسمى لفيلم Joker: Folie À Deux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros. Pictures الفيديو الترويجى الرسمى لفيلم Joker: Folie À Deux، الذى سيصل دور العرض حول العالم يوم 4 أكتوبر المقبل، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين و50 ثانية.

واحتوى الفيديو الترويجى لفيلم Joker: Folie À Deux على لقطات مشوقة، ممتعة ومختلفة للفيلم المنتظر، الذى يقوم ببطولته النجمان العالميان خواكين فينيكس وليدى جاجا.

كما أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لفيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلي كوين في الجزء الثانى من الفيلم الشهير.

من المقرر أن تلعب جاجا في Joker: Folie à Deux أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـ Joker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.