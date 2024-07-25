بالرغم من بساطتها.. إطلالة مي عمر بآلاف الدولارات وهذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر بصور جديدة من عطلتها بالساحل الشمالي، وخطفت الأنظار بإطلالة بسيطة تناسب جو البحر.



وإرتدت فستاناً باللون الأخضر الفاتح من الحفر العريض، ضيق ومتوسط الطول وبشق عند الساق وفتحة عند الخصر، من zara بـ 62$، ونسقت معه قبعة من celine بـ 860$، وحذاء من Prada وبـ 1150 دولار إضافة إلى حقيبة من Louis Vuitton بـ 3900$ وتزينت بأسوارة من Hermes بـ 702$.

وكان قد شارك المخرج المصري محمد سامي، متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور تجمعه بزوجته مي عمر.

ووثق محمد سامي في الصور التي نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأجواء الرومانسية التي يقضيها مع زوجته مي عمر من إجازتهما في مصر في الساحل الشمالي.

وظهر الزوجان وهما يستمتعان بأشعة الشمس، على متن قارب في وسط البحر في الساحل الشمالي.