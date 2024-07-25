شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلا غنائيا فى إحدى قرى الساحل الشمالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى محمود الليثى حفلا غنائيا بإحدى قرى الساحل السياحية، اليوم الخميس، ويقدم الليثى باقة من أغانيه التى اشتهر بها منها "كدة ما طمرش وصياد وكلمنى على التليفون ووانا بطل السوق واشطة بالزبادى واخوك يشرف بلد" وغيرها من الأغانى.

وطرح مؤخرا المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ما تعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، مؤخراً، أغنية بعنوان "نظرة واحدة" على موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

المطرب محمود الليثى طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.