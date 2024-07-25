شكرا لقرائتكم خبر عن الكابو حميد الشاعرى وأجمل أغانيه فى مهرجان العلمين بحفل "كاسيت 90" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم حميد الشاعرى في حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين بعنوان "كاسيت 90"، وذلك يوم 1 أغسطس المقبل، ويشارك في الحفل كل من النجوم محمد فؤاد، هشام عباس، إيهاب توفيق، خالد عجاج، حيث يعد الحفل من أبرز حفلات مهرجان العلمين لما يشهده من ظهور نجوم لها تاريخ كبير على الساحة الغنائية فى السنوات الماضية، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أغانى الشاعرى قبل حفله فى العلمين وهى كالتالى..

وقدم الشاعرى عددا كبيرا من الأغانى كما قدم العديد من الدويتوهات مع ألمع النجوم وعلى رأسهم النجم الكبير عمرو دياب، حيث قدم الشاعرى أغانى أجمل من كل البشر، خدنى بين ايديك، جلجلى، مهما كبرت، الفستان الأسود، دا اللى عليه الطلب، ليل هواك، لون عنيك، بغير عليه، العين عليها تروح، لا تلموا علينا، وغيرها من الاغانى التي يتفاعل معها الجمهور.



كاسيت 90

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.