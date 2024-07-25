شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أغانى فرقة المصريين من الأفلام والدراما قبل حفلتهم بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة حفلا غنائيا فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، يوم 27 يوليو على المسرح الرومانى، وطرحت التذاكر خلال منصة "تذكرتى" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لفئتين للجميع.

فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة كان لها طابعا مميزا فى الأغانى وتقديمها بشكل جديد وقتها مثل أغنيتهم متحسبوش يا بنات إن الجواز راحة، والشوارع حواديت التي كتبها صلاح جاهين، ونجح هانى شنودةفى فرض نفسه على الساحة الموسيقية، ووضع بصمته على الموسيقى التصويرية لأفلام غريب في بيتي والمشبوه.

كما استخدم المخرج محمد خان أغنية الشوارع حواديت فى فيلم الحريف، كما عاد واستخدم أغنية ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راحة، فى فيلم بنات وسط البلد.

وتم استخدام أغانى من إنتاج الفرقة، وتوظيفها في السينما والدراما، مثلما حدث فى مسلسل حالة خاصة وتوظيف عدد من أغانى الفرقة مثل أغنية لما كان البحر أزرق، وإحياء تراثها مرة أخرى ووضع هانى شنودة بصمته فى الموسيقى التصويرية للمسلسل.



فرقة المصريين في مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.