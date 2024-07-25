شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن فيجى يضع موعد لعودة سلسلة Blade من جديد للشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كيفين فيجي، الرئيس التنفيذي ورئيس استوديوهات مارفل العالمية، عن اخر تطورات إعادة تشغيل سلسلة الأكشن والفنتازيا الشهيرة Blade من جديد والتي طال انتظارها كثيراً، حيث وضع موعداً لبدء التشغيل من جديد للسلسلة التي تحظي بشعبية جارفة في عالم مصاصي الدماء.

وتحدث فيجي، اثناء جولته للترويج لفيلم Deadpool & Wolverine وهو أحدث اعمال مارفل العالمية المقرر عرضها خلال أيام في دور السينما، مؤكداً على أنه لا يزال من المقرر أن يلعب دور البطولة في سلسلة blade الفائز بجائزة الأوسكار مرتين، ماهرشالا علي، والمرجح لها ان تعرض في 7 نوفمبر 2025.

وكانت قد أعلنت شركة مارفل عن إعادة تشغيل فيلم "Blade" في يوليو 2019، لكن التطوير كان صعبًا حيث قام العديد من الكتاب والمخرجين بالخروج من المشروع على مر السنين، معلناً فيجي "إن عدم التسرع في الفيلم كان ذا أهمية قصوى بالنسبة للشركة لانتاج سلسلة صحيحة وتستمر في صعودها لدي المشاهدين".

وأضاف رئيس استوديوهات مارفل، قائلاً: "لأنه كانت هناك بعض أفلام Blade الرائعة منذ سنوات مضت، فقد تم تصنيفها جميعًا على أنها للكبار فقط، لذلك أعتقد أن هذا، مثل Deadpool، متأصل في شخصية Blade".

ظهر Blade لأول مرة على الشاشة الكبيرة مع ويسلي سنايبس في هذا الدور، بدءًا من عام 1998 واستمرًا في فيلم Blade II عام 2002 من إخراج غييرمو ديل تورو، وفيلم Blade: Trinity عام 2004.

وفى تقرير سابق ذكرت مجلة فاريتي في نوفمبر الماضي أن فيلم "Blade" قد مر بخمسة كتاب على الأقل بحلول ذلك الوقت، ونقل التقرير عن أحد الأشخاص المطلعين على تغييرات النص إن القصة تحولت في مرحلة ما إلى قصة تقودها نساء ومليئة بدروس الحياة، وقالت التكهنات آنذاك في ذلك الوقت أن شركة Marvel كانت لا تزال تتطلع إلى إنتاج الفيلم ولكن بميزانية أقل من 100 مليون دولار.