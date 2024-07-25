شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوي .. المعشوق الذى واجه السرطان بشجاعة محارب (صور) والان مع تفاصيل الخبر

لا يغيب عن بالي أبدا، ذلك المشهد المهيب في مهرجان الإسكندرية، حيث صعد فاروق الفيشاوي ذلك المعشوق الذي أحبه الجميع على حد سواء، بكامل بهائه وطلته التي لا يفلتها أحد، يتسلم درع تكريمه، ينظر للجمهور بفخر على مسيرة ممتدة بذل فيها الدم والدموع.

صعد فاروق الفيشاوي وكلنا آذان صاغية ننتظر كلماته بشغف، ليلقى في وجوه الجميع صدمة لا تنسى ولا تفارق الذهن، حيث أعلن إصابته بمرض السرطان الخبيث، الجميل في الأمر هو أن فاروق أعلنها بشجاعة وفخر كونه محاربا، لكن الصدمة كانت مؤلمة على جميع جمهوره وجمهور المهرجان ورغم الحرب الدائرة بين فاروق والمرض إلا أن في النهاية انتصر المرض على فاروق ليغيب وجهه عن دنيانا، لكن يظل فاروق في حياتنا بكامل هيئته، وبشاشته بطفولته وعنفوانه.



فاروق الفيشاوي



فاروق الفيشاوي



فاروق الفيشاوي



فاروق الفيشاوي



فاروق الفيشاوي



فاروق الفيشاوي

رحل فاروق الفيشاوي تاركا العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى"، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان"، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام ، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.