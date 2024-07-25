الأمير هاري يفاجئ كيت ميدلتون وسط معركتها مع السرطان

تواصل كيت ميدلتون نجاحها في درء مرض السّرطان وإعادة دمج نفسها في الجوّ العامّ، الأمر الذي نال إشادة من الأمير هاري الذي هنأها على همّتها.

لقد انفصل دوق ساسكس عن عائلته منذ عام ٢٠٢٠ وخاصّة عن شقيقه الأمير وليام، زوج ميدلتون، لكن يبدو أنّ أميرة ويلز تحافظ على قدر ضئيل من الاتّصال مع الأمير هاري، البالغ من العمر ٣٩ عامًا.

لذا، وفي عرض لتعاطفه وعطفه، احتفل هاري بقرار كيت الظّهور في بطولة ويمبلدون ٢٠٢٤ في ١٤ يوليو/تمّوز، إذ قامت بأدوارها العامّة بعد ستّة أشهر فقط من تشخيص إصابتها بالسّرطان.

وقال مصدر لمجلّة هيت: “كان هاري يشاهد بطولة ويمبلدون وكان سعيدًا برؤية كيت تبدو متألّقة للغاية”. “لقد أرسل لها رسالة لتهنئتها وإعلامها بمدى سعادته لرؤيتها.”

“إنّه ممتنّ جدًّا لأنّها في حالة تحسّن وقادرة على العودة إلى واجباتها بعد أخذ إجازة “.

من المرجّح أن تختفي ميدلتون عن الأنظار لبقيّة موسم الصّيف إذ تواصل تعافيها من المرض الذي لم يكشف عنه وتقضي وقتًا مع الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، بالإضافة إلى زوجها.

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وكانت ميدلتون قد ظهرت في نادي All England Lawn للتّنس داخل الملعب الرّئيسيّ مع شقيقتها بيبا ميدلتون وابنتها الأميرة شارلوت وسط تصفيق حار من المتفرّجين المحتشدين.

ثم شاهدت كارلوس الكاراز يسحق نوفاك ديوكوفيتش في مجموعات متتالية إذ فاز الإسبانيّ بلقبه الثّاني في بطولة ويمبلدون والكأس الثّانية على التّوالي في أكبر حدث تنس في المملكة المتّحدة.

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وكتب ميدلتون لاحقًا على موقع “إكس”، تويتر سابقًا: “من الرّائع العودة إلى ويمبلدون. لا شيء مثل البطولات”.