بالصور- حفل وداع لسفيرة السويد في لبنان

اقام المستشار السيد جورج الجريدي عشاء تكريمًا وداعيًا على شرف سفيرة السويد آن ديسمور برعاية وحضور وزير الاعلام زياد مكاري في مطعم Plume في وسط المدينة

وقد حضر العشاء عدد من السفراء نذكر منهم أمريكا، الاتحاد الاوروبي، مصر، ايطاليا، قبرص، اوكرانيا، الاردن، تونس، اوروغواي، الخ

وعدد من رجال الاعمال، الفن، الاعلام، القضاء والاجتماع.