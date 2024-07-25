- 1/2
- 2/2
اقام المستشار السيد جورج الجريدي عشاء تكريمًا وداعيًا على شرف سفيرة السويد آن ديسمور برعاية وحضور وزير الاعلام زياد مكاري في مطعم Plume في وسط المدينة
وقد حضر العشاء عدد من السفراء نذكر منهم أمريكا، الاتحاد الاوروبي، مصر، ايطاليا، قبرص، اوكرانيا، الاردن، تونس، اوروغواي، الخ
وعدد من رجال الاعمال، الفن، الاعلام، القضاء والاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- حفل وداع لسفيرة السويد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.