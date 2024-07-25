خاص بالفيديو- سارة أبي كنعان ترد بطرافة: "هذا ما حصل بفستاني" وهل تؤمن بصيبة العين؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت على الجمهور لأول مرة عندما كانت طفلة وذلك من خلال مسلسل "بنت الحي"، والتي أصبحت فيما بعد ممثلة موهوبة متميزة، هي سارة أبي كنعان التي خطفت الأنظار بـ مسلسلاتها، وهي: "ثورة الفلاحين، بالقلب، مسافة أمان، لو ما التقينا، دفعة بيروت، بارانويا، والثمن".



موقع "الفن" التقى بـ الممثلة سارة أبي كنعان في مهرجان "بياف" وقد تحدثنا معها عن المناسبة، كما لفتنا انها تعثرت، هل تؤمن بـ صيبة العين أو الحسد؟، وغيرها من المواضيع.

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