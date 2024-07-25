بعد عودتها لطليقها .. أحدث جلسة تصوير لـ جوري بكر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك بعد أيام من عودتها لطليقها ووالد ابنها.

ونشرت جوري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما تصل المرأة إلى السلطة.. ستسقط الحواجز".

وكانت جوري بكر، أعلنت في 2 يوليه 2024 الصلح بينها وبين طليقها بعد انفصالهما في مايو الماضي.

ونشرت "جوري"، صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمنى للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها في 17 مايو الماضي، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع.. الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش حد يستحمله".