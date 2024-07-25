يسرا: "عملت 25 فيلم في 4 سنوات.. 90% منهم منجحوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة يسرا، ضيفة على الشقيقين عمرو وأحمد سعد، ببرنامج "بيت السعد"، المذاع عبر فضائية "MBC1".

كشفت الفنانة يسرا عن معاناتها في بدايتها الفنية، ووقعوها في مشاكل وأزمات مع بعض المنتجين والفنانين، معقبة: "الحياة مكنتش سهلة، كان بيبقى في صراعات غير عادية وأنا مكنتش قدهم، ومش قد الخبطة لأني كنت ضعيفة".

وتحدثت يسرا، قائلة: "عملت 25 فيلم في 4 سنوات منزلوش السينما، كان اسمي النجمة المعلبة، وكلهم سقطوا 90% منهم منجحوش، أنا بقى سألت قولت يمكن العيب فيا درست وبقيت أشوف النقاد كتبوا إية عني، وأشوف هما بيقولوا اية عن الفيلم وإيه اللي ناقص وإيه اللي مش ناقص وكل ده علمني".

وتابعت: "هما قالوا إن البنت دي كويسة يبقى الغلط مش عندي، وسألت نفسي الغلط في توقيت نزول الفيلم ولا اختيار المواضيع ولا أنا متوظفة غلط، وابتديت أتعلم وأدرس ده عشان أبعد عنه تماما، لأنك لما بتشتغل مع مخرج كبير بيخليك كبير لانه بيحبك، ولو حبك المخرج اشتغل معاه عمياني".

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بطولة الفنان أحمد عز، الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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