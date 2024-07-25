يفتتحه ويجز.. 27 نجم غنائي بمهرجان صيف بنغازي في 9 حفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن مسؤلي مهرجان صيف بنغازي عن الخريطة الكاملة للحفلات الموسيقية المقامة على هامش المهرجان، والذي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس المقبل، وتضم قائمة الحفلات 27 حفلة يشارك بها نجوم الغناء والراب في الوطن العربي.

ينطلق حفل الافتتاح يوم 1 أغسطس، ويحييه نجم الراب المصري ويجز، كما يتضمن الحفل استعراضات "فاير وارك" ضخمة ومبهرة.

وتتضمن خريطة الحفلات التي أعلنت عنها مؤسسة أجيالنا الراعية للمهرجان، كلا من، هيثم شاكر، علي لوكا، فارس صابر، ستورمي، بالتي، فرج نجم، غالية، كازو، عيسى، ماعز، الوشيش.

كما تضم قائمة الحفلات النجوم، وائل جسار، الجندي، نوردو، كحله، أخرس، الجراند توتو، مروان موسى، موح ميلانو، منصور أنون، بالإضافة إلى كامي كازي، سمول اكس، Big Sam، والرابر الليبي العالمي المعز، و Jen joon، والرابر المصري عفروتو.

هذا ويقام على هامش مهرجان صيف بنغازي فعاليات رياضية، منها بطولة كرة قدم، وكرة قدم شاطئية، وكرة طائرة شاطئية، ومسابقة قفز حواجز، وفروسية، وشراع بحرية، وسباحة حرة، بالإضافة إلى مسابقة روبوتات، ومسابقة ألعاب إلكترونية.

كما يعرض على هامش المهرجان عرض مسرحي باسم "سعر حرق" وتدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول أسرة تعاني من غلاء الأسعار وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، كما يستضيف نجوم كرة القدم العالميين، وأبرزهم رونالدينهو، وباتيستوتا، بالإضافة إلى إقامة معرض الكتاب، ومعرض تراث بنغازي.