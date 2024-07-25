"نصب عليه".. تفاصيل أول تحرك من هاني شاكر بعد الحكم بحبس متعهد حفل البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ المطرب هاني شاكر الاستعداد لاتخاذ إجراء جديد، بعد صدور حكم بالحبس سنوات، ضد المتعهد المتهم بالنصب عليه.

مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحكم الذي صدر من محكمة العجوزة، ضد محمد عبد السلام بالحبس 3 سنوات، وكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه هو البداية، إذ من المقرر أن يقوم محامي المطرب الكبير، بتقديم استئناف عليه".

وتابع: "من المقرر المطالبة بزيادة مدة العقوبة لمدة تصل إلى سنوات، ورفع قيمة الغرامة الموقعة على هذا الشخص النصاب، حتى تكون رادعة له، بعد الأضرار الأدبية والمادية، التي كان السبب فيها".

وأضاف: "الحكم صدر غيابيا، لأن هذا الشخص، مازال مختفيا حتى الآن".

وبدأت الأزمة قبل ساعات من إحياء المطرب هاني شاكر، الحفل المقام في أحد فنادق البحرين، مساء الإثنين 24 أبريل في العام الماضي، احتفالا بعيد الفطر.

وفوجئ المطرب بهروب المتعهد واختفائه، دون سداد المبالغ المستحقة للفندق، وأعضاء الفرقة الموسيقية

ومن جانبه أكد محمد عبد الله "المتحدث الرسمي باسم مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، تواصل مجلس النقابة مع المطرب الكبير هاني شاكر، وكذلك نقابة المهن الموسيقية في البحرين، ووزارة الثقافة، والجهات المعنية، للمطالبة بسرعة التحقيق، في ما حدث"