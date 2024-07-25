غدًا.. حفل الفنان تامر حسني في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في مدينة العلمين ضمن مهرجان العلمين الجديدة لدورته الثانية، وذلك يوم 26 يوليو الموافق يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقدم تامر باقة من أشهر أغانيه من بينهم "جامدين جامدين، قدها، موضوع رجوعنا، هرمون السعادة، وغيرها من الأغاني".

وسبق وروج تامر لحفله على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشر بوستر الحفل وعلق: "مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 في حفل العلمين الجديدة".

يذكر أن تامر حسني يخوض بطولة فيلم "ري ستارت" ويشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثاني بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

اقرأ أيضًا:

بعد عودتها لطليقها .. أحدث جلسة تصوير لـ جوري بكر (صور)

مدحت صالح: "والدي أثر في شخصيتي.. وساعدني في تحسين سلوكي"