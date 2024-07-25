سارة ميشيل غيلار تطل بالفستان الأبيض مجدداً .. فما القضية؟

ميرنا وليد - بيروت - بدت الممثلة الأميركية سارة ميشيل غيلار دائمة الشباب أثناء حضورها العرض الأول لفيلم The Girl in the Pool في لوس أنجلوس مساء الأربعاء.

ارتدت الممثلة البالغة من العمر 47 عاماً فستاناً قصيراً من الدانتيل الأبيض المذهل أثناء التقاط الصور في غرفة عرض ALO HQ.

وخرجت غيلار لدعم إطلاق أحدث أفلام زوجها فريدي برينز جونيور، ونسقت إطلالتها مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي الأسود.

ولإكمال مظهرها الأنيق، قامت غيلار بتنسيق ملابسها مع حقيبة يد صغيرة وصففت شعرها على شكل أمواج.

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