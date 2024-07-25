ختام ورشة حرفية الكتابة الإبداعية بمركز الثقافة السينمائية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين الهواة وبرعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أقيمت بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر المحاضرة الختامية لورشة حرفية الكتابة الإبداعية للكاتب الدكتور الشريف منجود والتي امتدت علي مدار ١٦ ساعة مقسمين علي 4 أسابيع متتالية.

وتضمنت تنفيذ تدريباً عملياً علي الكتابة بطريقة مبسطة ورسم الشخصيات داخل الإطار الدرامي، وخلال الاحتفالية قام د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بتسليم شهادات إتمام الورشة للمتدربين وعددهم ٤٠ متدرب من الفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلي مشاركة ٥ مخرجين سودانيين بالورشة .

كما تم تكريم الدكتور الشريف منجود ومنحه شهادة تقدير من المركز القومي للسينما تقديرا لجهده الكبير في تدريب المشاركين بالورشة وتقديمه محتوي هادف للمتدربين.

ومن جانبه أشار د.حسين بكر إلي أن مثل هذه الورش والأنشطة الخاصة بتدريب الهواة تاتي ضمن أهداف المركز القومي ونشر الثقافة السينمائية والذي يرعي بدوره هذه المواهب الشابة.

يذكر أن جميع فعاليات مركز الثقافة السينمائية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وجميع أنشطة المركز مجانية لجمهور ومحبي السينما.