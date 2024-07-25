نجوم الشاشة الكبيرة بالمغرب يحضرون عرض “قلب 6/9”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتضنت الدار البيضاء، الثلاثاء، العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل “قلب 6/9” للمخرج محمد علي العويني، بحضور نخبة من مشاهير الشاشة الكبيرة وشخصيات من مشارب مختلفة.

وكان النجم سعد لمجرد أعلن في تدوينة على حسابه بإنستغرام قبل العرض “يسعدني أن أعلن لكم أن أغنية ‘شد شد’ ستُعرض حصريا مع فيلم ‘قلب 6/9’ في جميع قاعات السينما يوم 24 يوليو/تموز”.

ويعتبر الفيلم أولى تجارب لمجرد التمثيلية، ويشاركه في بطولة العمل مجموعة من الممثلين البارزين بينهم محمد الجم، نزهة الركراكي، عبدالإله عاجل، عبدالرحيم المنياري، محمد عطير، يوسف زعري، صفاء حبيركو، فاتي جمالي، وعصام بلاليوي، إضافة إلى وجوه أخرى في مجالي الفن والسينما المغربية.

ويروي فيلم “قلب 6/9” لمنتجه إدريس شحتان عبر شركته SW MEDIA، قصة “عباس” وهو رجل أعمال قوي ومؤثر، كما يكشف الفيلم عن الجانب السلطوي لعباس والتوترات التي تكتنف علاقاته مع موظفيه وأفراد أسرته وشركائه التجاريين.

ويجسد “عباس” في دور كوميدي شخصية غالبا ما تكون منفصلة عن الاحتياجات العاطفية لمن حوله، مما يضيف طبقات من التعقيد والعمق لشخصيته بطريقة ساخرة.

ويدمج سيناريو الفيلم وهو من توقيع جواد كرويتي، أيضا “نرجس” وهي امرأة تشتغل لدى عباس، حيث يتم اكتشاف أيضا المعضلات العاطفية لشخصيتين شابتين، هما “ميار” و”مهدي”، واللتين تتعقد علاقتهما بسبب تطلعات أسرية وأعراف اجتماعية.

تبلغ قصة هذا العمل السينمائي ذروتها بوجود لحظات حرجة تجسدت في كون صحة عباس في خطر، فتمخضت عن ذلك قرارات حاسمة بالنسبة إلى جميع الشخصيات.

وتنتهي القصة بلحظات عاطفية قوية، تمزج بين الكوميديا والدراما الشخصية ومواضيع اجتماعية، حيث يتم تناول قضايا السلطة والعلاقات والثقافة.

وقال مخرج الفيلم محمد علي العويني، في تصريح للصحافة، إن الأمر يتعلق بفيلم درامي كوميدي تبلغ مدته 101 دقيقة، كاشفا أن هذا الفيلم الطويل تطلب ستة أشهر من الإعداد وأكثر من شهر نصف من التصوير.

وأكد أن الفيلم استثمر جوانب مختلفة من المعرفة التي تزخر بها السينما المغربية، حيث اشتغلت الفرق على الديكورات والأزياء، وذلك من أجل تقديم جودة عالية للجمهور.

وأفاد الممثل محمد الجم أنه تشرف بالمشاركة في هذا الفيلم الذي يشكل بالنسبة إليه “تجربة ثرية على المستوى المهني، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف نجم الشاشة الصغيرة والمسرح أن اختياره للمشاركة في هذا الفيلم أملته حبكة الفيلم، ولكن أيضا الطاقم الفني وفريق الإنتاج، الذين وضعوا كل شيء في الاعتبار كي يتم إنتاج هذا العمل في أحسن الظروف.

وأعرب عبدالإله عاجل، الذي أدى أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم، عن سعادته بمشاركته في هذا العمل بمعية ممثلين مغاربة معروفين ولهم وزن في الساحة الفنية، إلى جانب جيل صاعد في مجال الفن السابع بالمغرب.