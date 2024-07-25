سلسلة ورش متخصصة لدعم صناع الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن تنظيم مجموعة من الورش المتخصصة، على هامش فعاليات دورته الـ45، التى تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

وبحسب بيان المهرجان، تأتي هذه المبادرة “إيماناً بأن دور المهرجانات السينمائية لا يقتصر فقط على عرض الأفلام، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعم وتطوير صناع الأفلام من خلال تنظيم ورش عمل تساهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية”.

وتتضمن دورة هذا العام 3 ورش الأولى تحت عنوان “استخدام الذكاء الصناعي في تصميم الصوت والمكساج”، وتُعقد بالتعاون مع “فولبرايت مصر”، يقدمها مهندس الصوت الأميركي مونتي تايلور، الذي سيشارك خبراته الواسعة في هذا المجال، ويستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم الصوت والمكساج باستخدام الذكاء الصناعي.

الورشة الثانية تأتي تحت عنوان “عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين، بالتعاون مع مؤسسة “فيلم اندبندنت” الأميركية، وتستهدف دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين، مما يساعدهم في تحويل رؤاهم السينمائية إلى واقع ملموس.

بينما تقام الورشة الثالثة تحت عنوان “كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك”، يقدم هذه الورشة متخصصين في مجال تطوير السيناريو محمد حسين وحسام الخولي، وتساعد هذه الورشة المشاركون على تعلم كيفية تقديم وعرض سيناريوهاتهم بشكل يجذب اهتمام المنتجين والممولين، مما يعزز فرص تحويل أفكارهم إلى أعمال سينمائية ناجحة.

وتأتي هذه الورش كجزء من التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم الابتكار والإبداع في صناعة السينما، وتقديم الفرص للمواهب الشابة للتعلم والتطور، مما يساهم في بناء جيل جديد من صناع الأفلام القادرين على تحقيق تأثير عالمي في المستقبل.