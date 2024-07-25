مصر.. هاني شاكر يحصل على حكم بحبس متعهد حفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل الفنان هاني شاكر، على حكم قضائي ضد متعهد الحفلات محمد عبد السلام عباس، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، بسبب أزمة حفله الذي أحياه في دولة البحرين، قبل أكثر من عام.

وتعود القصة، إلى أبريل عام 2023، عندما تعاقد هاني شاكر مع أحد متعهدي الحفلات، على إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بدولة البحرين، بصحبة فرقته الموسيقية، حيث تقاضى جزءاً من أجره آنذاك، على أن يحصل على باقي مستحقاته المالية قبل صعوده المسرح.

وسافر هاني شاكر بالفعل إلى البحرين في الموعد المحدد، والتقى بمتعهد الحفل قبل 24 ساعة من الحدث، إذ كانت الأمور تسير على ما يرام، ليُفاجئ المطرب باختفاء المتعهد قبل الحفل بساعات، دون الحصول على باقي مستحقاته، ليجد نفسه في أزمة كبيرة.

وأصدر هاني شاكر، بياناً صحافياً عقب الواقعة، وقبل مغادرة البحرين، مؤكداً آنذاك أن “هذا الشخص المتهم بالنصب ليس مواطناً بحرينياً، ولا يمثل إلا نفسه”، فيما وجه الشكر للسفير المصري هناك، لاهتمامه ومساندته في ذلك الحادث.

وتابع “لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني على حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة، كما أحب أن أشكر وزيرة السياحة الأردنية، فاطمة الصيرفي، على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة لحل أزمة الحفل”.

وفور وصوله القاهرة، اتخذ هاني شاكر، الإجراءات القانونية ضد المتعهد، ليحصل أخيراً على حكم غيابي ضده صدر من محكمة جنح العجوزة، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وسيتم خلال الأيام المقبلة استكمال إجراءات تنفيذ الحكم.

وفي سياق متصل، يستعد هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 9 أغسطس المقبل، بإحدى المنتجعات السياحية في لبنان، وسيقدم فيها باقة من أهم وأشهر أغنياته.