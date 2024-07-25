“ميكي يريد أجراً عادلاً!”.. “ديزني” ونقابات يتوصلون لاتفاق لتجنب إضراب عمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت نقابات تمثل 14 ألف موظف في ديزني لاند، الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة والت ديزني لتفادي توقف العمل في المتنزه الترفيهي بولاية كاليفورنيا.

ووقع الاتفاق تحالف من نقابات تمثل الأمناء ومشرفي الرحلات وموظفي المبيعات وغيرهم من العمال في متنزه ديزني لاند في أناهايم بجنوب كاليفورنيا.

ويسري الاتفاق الجديد لثلاث سنوات ويتضمن زيادات في الأجور وامتيازات أخرى لموظفي المتنزه الذين تسميهم

ديزني “أعضاء الفريق”. ومن المقرر إجراء تصويت للتصديق على الاتفاق المقترح، الاثنين.

وقالت النقابات، في بيان: “ناضل أعضاء الفريق بشدة في الأشهر الأربعة الماضية، وما تيسر التوصل لهذا الاتفاق المبدئي إلا بفضل القوة التي أظهرناها جميعاً طوال هذه العملية والدعم الثابت من الزوار وأفراد المجتمع”.

وأكدت ديزني الاتفاق المبدئي، في بيان، قائلة: “نهتم بشدة برفاهية أعضاء الفريق لدينا… ويسعدنا أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع مجلس الخدمات الرئيسية يتناول أهم الأمور التي تعني أعضاء فريقنا”.

واحتج العمال، الأسبوع الماضي، أمام ديزني لاند رافعين لافتات كتب عليها “ميكي يريد أجراً عادلاً!”.

وصوت أعضاء النقابات بأغلبية ساحقة، الجمعة، لصالح السماح بإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقالت النقابات، في بيان مشترك: “أظهرنا لديزني أننا صانعو السحر الحقيقيون للمتنزه، واليوم نثبت أنه حين يتحد العمال من أجل ما يستحقونه، فإننا نفوز”.

وانخفضت أسهم ديزني 1.4% في تعاملات ما بعد الظهيرة في بورصة نيويورك إلى 89.65 دولار وسط تراجع واسع النطاق في الأسهم.