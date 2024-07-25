مصر.. المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالمرأة في دورة سميحة أيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنطلق الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، الأسبوع المقبل، بمشاركة 36 عرضاً من بينها 33 في المسابقة الرسمية، فضلاً عن برنامج زاخر بالندوات وورش التدريب، إلى جانب تكريم 10 من نجوم وصناع المسرح.

ويمثل المهرجان الذي يقام في الفترة من 30 يوليو إلى 17 أغسطس، بانوراما للإنتاج المسرحي المصري بمختلف قطاعاته على مدى العام، ويشمل عروضاً لمسرح الدولة، والفرق المستقلة، والمسرح الجامعي.

وتحمل الدورة الجديدة اسم الممثلة سميحة أيوب “تقديراً لمسيرتها الطويلة التي تشمل تجارب عالمية مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا”.

واختارت إدارة المهرجان “المرأة المصرية والفنون الأدائية” محوراً رئيساً للندوات، والتي تشمل ندوة بعنوان “سيدة المسرح العربي: سميحة أيوب”، وتعقد في 31 يوليو، وأخرى بعنوان “فتيات البرشا.. من مسرح الشارع بالمنيا لجائزة مهرجان كان” والتي تعقد في 5 أغسطس، وتستضيف بطلات فيلم رفعت عيني للسما”.

تقام العروض على مسارح الطليعة، وميامي، والسلام، ومتروبول، والهوسابير، ومركز الهناجر للفنون، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمسرح القومي، فيما تعقد الندوات بقاعات المجلس الأعلى للثقافة.

وبجانب العروض المسرحية والندوات الفكرية، ينظم المهرجان مسابقة للتأليف المسرحي، وأخرى للمقال النقدي، إضافة إلى ورش تدريب في التمثيل والإخراج والكتابة والسينوغرافيا.

تكريم بدير وآدم وعباس

ويصدر المهرجان بالتزامن مع هذه الدورة 13 كتيباً من بينها 10 عن المكرمين وهم الممثلون أحمد بدير، وأحمد آدم، وأسامة عباس، وسلوى محمد علي، وعزت زين، وحسن العدل، والمنتج أحمد الإبياري، ومصمم الرقصات عاطف عوض، والمخرج عبد الله سعد، وأستاذة النقد المسرحي نجوى عانوس.

وقال الممثل محمد رياض، رئيس المهرجان في مؤتمر صحافي، الأربعاء: “المهرجان ليس حفل افتتاح وختام وعروض ومسابقات وندوات فحسب، هو فعاليات كثيرة تعقد في نفس الوقت لتصنع حراكاً مسرحياً يجذب الجمهور ويرى فيها المسرحيون ثمرة جهودهم وأعمال بعضهم البعض”.