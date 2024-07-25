أمينة خليل: “إكس مراتي” كوميديا غير تقليدية.. والإيرادات لا تشغلني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها داخل فيلمها الجديد “إكس مراتي”، موضحة أنها تؤدي دور فتاة تُدعى “سحر”، سبق لها الزواج من مجرم، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج من طبيب نفسي، وبعد فترة تقع في ورطة كبيرة وتواجه مشكلات عدة بسبب “الكذب”.

وأكدت أنها “لا تشغل بالها بمسألة المنافسة والإيرادات”، بقدر ترقبها لمعرفة ردود فعل الجمهور تجاه الفيلم، وأن ينال العمل إعجابهم، إذ أنها لا تتخوف من مواجهة الأفلام المنافسة في شباك التذاكر، وتحديداً “ولاد رزق 3” الذي حقق أرقاماً قياسية في فترة وجيزة.

وجاء ذلك، خلال حوارها مع “الشرق”، على هامش احتفالها بالعرض الخاص للفيلم في القاهرة، الثلاثاء، في حضور عدد كبير من الفنانين.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، وهشام ماجد وأمينة خليل، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، حول صراع ينشأ بين مجرم ودكتور نفسي، على الزوجة الحالية للدكتور، والتي كانت الزوجة السابقة للمجرم.

تجربة كوميدية

وأرجعت أمينة خليل، أسباب مشاركتها في “إكس مراتي”، إلى أن “العمل يُعد تجربة جديدة عليّ تماماً، ويتناول قصة جديدة ومختلفة، كما أنه يحمل موضوعاً كوميدياً، فكنت أرغب منذ فترة لتقديم هذا اللون على شاشة السينما”.

وتابعت: “الكوميديا التي أقدمها في الفيلم، غير تقليدية ونابعة من طبيعة المواقف والأحداث”، لافتة إلى أنها كانت تأمل العمل مع هشام ماجد، والمخرج معتز التوني في عمل فني واحد.

ووصفت الثنائي محمد ممدوح وهشام ماجد، بأصحاب المواهب المميزة، قائلة: “كل منهما لديه أداء مختلف عن الآخر”، كما أشادت بتعاونها مع معتز التوني، “مخرج موهوب، ويصنع حالة من التجانس داخل البلاتوه، مما يحمس فريق العمل كله، ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم”.

كواليس التحضير

وأشارت أمينة خليل، إلى أن شخصية “سحر”، تطلبت منها تحضيرات لفترة طويلة، كما عقدت جلسات عمل مكثفة مع مؤلفي الفيلم والمخرج، لرسم ملامح الشخصية وتطويرها، قائلة: “اقترحت إضافة بعض التفاصيل، وتم التوصل سريعاً إلى الشكل النهائي الشخصية”.

ونفت ما تردد عن خوضها تجربة الأكشن في الفيلم، موضحة أنها هذه النوعية من المشاهد تجمع بين محمد ممدوح وهشام ماجد، بينما هي لا تظهر فيها.

واستعرضت المعايير التي تطبقها في اختيار أعمالها الفنية، موضحة أنها تنتقي العروض التي تضيف لها، وتُسهم في تطوير أداءها على الشاشة، فضلاً عن التنوع في الأدوار، مستشهدة بتجربتها في فيلم “شقو” والتي قدمت فيه دور راقصة لأول مرة.

واختتمت أمينة، حديثها مع “الشرق”، بالإعلان عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “لام شمسية”، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، لافتة إلى أنها بدأت التحضيرات بالفعل خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها رفضت الحديث عن ملامح المشروع في الوقت الراهن.