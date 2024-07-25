زوجة ديفيد بيكهام توبّخه في العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض نجم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام للتوبيخ من زوجته مصمّمة الأزياء ونجمة فرقة Spice Girls السابقة فيكتوريا بيكهام، بسبب صورة نشرها عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”.

وشارك اللاعب السابق صورة جمعته بزوجته في مزرعة فرنسية، أثناء جولة أوروبية يقومان بها برفقة أولادهما، وعلّق عليها بقوله: “لقد تناولنا الطعام في العديد من الأماكن الجميلة، لكن مرزعة Domaine De Peretti Della Rocca رائعة للغاية”.

ولكن فيكتوريا عاجلت إلى التعبير عن استيائها، بقولها في تعليقها على الصورة: “ما هذا؟ لماذا شعري لونه أحمر؟ ما هذا الفلتر يا ديفيد؟”.

وكانت عائلة بيكهام قد احتفلت في الأيام السابقة بعيد ميلاد الابنة هاربر ( 13 عاماً) على متن يخت قُبالة سردينيا الإيطالية، تزامناً مع ترشيح المسلسل الوثائقي Beckham إلى خمسة ترشيحات لجائزة “إيمي”.

ويتناول الوثائقي الصعود المذهل لديفيد بيكهام، من بداياته المتواضعة إلى شهرته العالمية في كرة القدم، في لقطات لم تُعرض من قبل.

وينافس الوثائقي المكوّن من 4 حلقات، 4 أفلام وثائقية أخرى، كما ترشح لجائزة أفضل سيناريو وأفضل إخراج وأفضل صورة وأفضل موسيقى مصاحبة.

وعلّق بيكهام قائلاً: “هذا شرف كبير لي ولجميع فريق العمل المبدع في جائزة تلفزيونية كبيرة. تصوير هذه السلسلة الوثائقية كان رحلة شخصية ورسالة حب لكرة القدم وللعائلة، وشعرنا بحب كبير أنا وفكتوريا لردود فعل الجمهور الإيجابية. أنا ممتن جداً لفريق العمل بقيادة فيشر ستيفنز ولكل من ساهم ولعب دوراً كبيراً في قصتي”.