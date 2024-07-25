بالبيكيني.. جيسيكا ألبا تنضم إلى تحدّي رقصة Apple

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا في تحدّي الرقص على وقع أغنية Apple لشارلي xcx عبر تطبيق “تيك توك”، لتنضم بذلك إلى لائحة طويلة من المشاهير الذين سبقوها.

واختارت ألبا (43 عاماً) الظهور بملابس البحر السوداء من قطعتين (بيكيني)، تحت قميص أسود شفّاف غير مزرّر، لتؤدي الرقصة التي صمّمتها في الأصل المدوّنة TikTok Kelley Heyer.

وعلّقت الأم لثلاثة أطفال على فيديو TikTok قائلةً: “القلب، إنه صيف شقي”.

ويتابع ألبا من خلال حسابها في “تيك توك” ما يقارب 8.6 ملايين معجب.

وانتشرت رقصة Apple (تفاحة) بشكل كبير هذا الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شارك فيها عدد هائل من الفنانين والمشاهير، على غرار: بروك شيلدز وجو جوناس وغلين باول وديزي إدغار جونز وأنتوني راموس وستيفن كولبرت.